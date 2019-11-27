وظائف شاغرة : وظيفة خالية..بإقامة فاخرة ومرتب خيالي في أرقى مكان..تابع تفاصيل الوظيفة

حال الشباب الدائم هو البحث عن وظيفة يجدون فيها ما يحقق طموحاتهم، وظيفة تقدم لهم الدخل المادي الكبير وفي نفس الوقت لا تكون مجهدة أو أدنى من تطلعاتهم المستقبلية، وكثيرا ما يشْرِد الكثير منا ليشطح بخياله ليتخيل أنه يمتلك أكبر الشركات ويقتني أحدث السيارات، ويعيش في فيلا آلاف الأمتار، ويعمل لديه الكثيرون.

هل يمكن أن تحقق حلمك يوم ما ؟

هل فكرت أن حلمك ربما يتحقق يوما ما، بالطبع نعم، يمكن لحلمك أن يكون واقعا إذا كنت وراءه تسعى بجدية، بعمل متواصل، إذا لم تكن مستهترا بوقتك، إذا كنت مؤمنا بموهبتك في أي مجال تتقنه، وصممت أن تصل إلى هدفك، ربما أنت وصلت للمكان المناسب بالفعل حين دخلت لقراءة هذا المقال.

وظيفة رائعة بمرتب خيالي

إليك تلك الوظيفة التي ربما ستفتح لك أبوابا كانت مغلقة، وظيفة لطالما حلمت بها، مجهود قليل، تعمل في رفاهية، مرتب مجزي جدا، والوظيفة نشرت في صحيفة مترو” البريطانية، يقدمها زوجان دائمي السفر من بلد إلى أخرى، إلا أنهما يمتلكان اثنان من الكلاب المميزة من فصيلة “الجولدن ريتريفر”، ويرغبان في وجود شخص أمين، ويحب التعامل مع الكلاب خاصة تلك الفصيلة، يعاملهما بتودد ولطف، ويعتنى باطعامهما ونظافتهما وأيضا اللعب معهما.

مرتب خيالي حلم كل شاب

لابد أن الجميع يترقب وينتظر ماهو المرتب المجزي الذي خصصه الزوجان لذلك الشخص الذي سيقوم بالاعتناء بكلبيهما، الحقيقة أنه ليس مرتبا مجزيا ولكنه أيضا مرتبا خياليا؛ فكما نُشر في الصحيفة البريطانية فإن المرتب الذي سيحصل عليه الشخص الذي سيقع عليه الاختيار للعمل هو يتراوح ما بين 30،000 جنيه إسترلينى إلى 32،000 جنيه إسترلينى كل عام.

مميزات أخرى في الوظيفة

بحكم هذا المرتب الخيالي، لك أن تتصور ما شكل المكان والمنزل الذي سيقيم فيه ذلك الشخص الذي سيعتني بالكلاب إنه سيعيش في منزل في الريف وسط طبيعة ساحرة، والمنزل يتكون من 6 طوابق في بلدة كينسينجتون.

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متطلبات الوظيفة

على الشخص الراغب بالوظيفة أن يعتني بالكلبين “أوسكار” و “ميلو” من طعام ونظافة، والمواظبة على أن يقوموا بالمشي صباحا ومساءً، وعليه أن يدير جميع مواعيد الكلاب، وأن يوفر لهم التأمينات والإمدادات.

متطلبات أخرى للوظيفة

يجب عليه المحافظةعلى الممتلكات الخاصة، سيقوم أيضا بالرد على المكالمات والترحيب بالضيوف، وطهى بعض الوجبات الخفيفة.

شروط التقدم للوظيفة

يشترط على المتقدم أن يكون لديه خبرة سابقة فى رعاية الكلاب، وقادر على التدبير المنزلى بصورة جيدة.

مواعيد العمل

يجب على المتقدم أن يكون نشطا ولائقا صحيا، ذو مظهر رائع، يعمل بجد، جدير بثقة الزوجان وبالطبع يحبه الكلاب، سيكون الدوام للعمل بداية من يوم الاثنين وحتى الجمعة، وفي بعض الأحيان هناك فرصة لتوفر عطلات نهاية الأسبوع.

ياترى من سيكون سعيد الحظ ليحظى بوظيفة مرموقة وخيالية كتلك ؟؟