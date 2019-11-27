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#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى دله
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى دله في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل لوحة مفاتيح الهاتف: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.
– ممرض: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
– أخصائي خدمات قسم التعقيم المركزي: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التعقيم.
– منسق خدمات مرضى: شهادة الثانوية العامة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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