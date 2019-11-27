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#وظائف صحية وإدارية شاغرة بتخصصي الدمام
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومجمع إرادة للصحة النفسية.
وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي اجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.
– مساعد أخصائي مسجل الأورام: درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الصحية، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
– مرشد ديني: درجة البكالوريوس في تخصص الدراسات الدينية.
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 27 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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