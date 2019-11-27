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#وظائف شاغرة في تعليم القريات
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت إدارة الموارد البشرية بتعليم محافظة القريات عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين، لسد العجز لديها داخل المحافظة وقراها، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل).
– التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.
– أن يجيد القراءة والكتابة.
– أن يجتاز الفحص الطبي.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– ألا يكون متقاعدًا.
– أن يكون من ضمن المسجلين ببرنامج (ساعد) بموقع الخدمة المدنية.
– أن يكون التقديم على وظيفة واحدة فقط وسوف يتم استبعاد الطلبات المتكررة.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 30 ربيع الأول 1441هـ، ويستمر إلى نهاية يوم السبت الساعة الحادية عشرة مساءً الموافق 3 ربيع الثاني 1441هـ، وذلك عبر الدخول على موقع تعليم القريات الإلكتروني: (هنا).
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