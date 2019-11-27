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2019-11-27 عشر #وظائف شاغرة في تخصصي الملك فيصل متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . استشاري غير متفرغ- طب الرعاية الحرجة. . مساعد رعاية (عدد 4 وظائف). . مساعد رعاية مرضى. Advertisements . ممرض أول. . مهندس كهربائي أول. . كبير ممثلي التوظيف. . سائق. وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







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