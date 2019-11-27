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#وظائف شاغرة للخريجين بمستشفى قوى الأمن
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين الخريجين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي تمريض- العيادات الخارجية: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
. مساعد طب الأسنان: شهادة الدبلوم في تخصص طب الأسنان.
. فني التعقيم: شهادة الدبلوم في تخصصات: (العمليات، التعقيم).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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