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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالتعاونية للتأمين
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مطور أول أعمال المشاريع والتكامل.
– مدير أول قاعدة البيانات.
– مهندس أول شبكات.
وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019م.
وأشارت شركة التعاونية إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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