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2019-11-26 #وظائف شاغرة لدى شركة #الجوف الزراعية متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: . نائب مدير إدارة المستودعات. . مهندسي حاسب آلي ونظم معلومات. . مشرفي مستودعات ومخازن. . مشرفي تسويق. . مشرفي مبيعات. . محاسبي مبيعات. Advertisements . مهندسي وقاية- مكافحة نبات. . مهندس زراعي- تخصص زراعة وإنتاج بطاطس. . مهندس زراعي- تخصص زراعة وإنتاج بصل. وأبرزت الشركة أن الشروط المطلوبة هي: – الأولوية للسعوديين والمقيمين داخل المملكة. – أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات. – يفضل أن يكون للمتقدم خبرة بالعمل سابقًا في شركات زراعية كبرى. وأوضحت الشركة أن على الراغبين بالتقديم إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]). شارك الخبر

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