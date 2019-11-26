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#وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– صيدلي ثانٍ: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الصيدلة.
– فني ثالث صيدلة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة.
– أخصائي ثالث تنسيق دعم الحياة: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة الرعاية الصحية).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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