96 #وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مدينة الأمير سلطان الطبية، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفى القوات المسلحة بنجران”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الجراحة العامة (عدد وظيفتين).

. طبيب أخصائي طب طوارئ (عدد وظيفتين).

. طبيب أخصائي طب الأطفال العام.

. طبيب أخصائي طب باطني.

. طبيب أخصائي طب أسرة ومجتمع.

. طبيب أخصائي جراحة عظام.

. طبيب استشاري طب أسرة ومجتمع (عدد 4 وظائف).

. طبيب أخصائي جراحة عامة.

. طبيب استشاري أمراض نساء وولادة.

. طبيب أخصائي الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق.

. طبيب أخصائي أمراض جلدية.

. طبيب أخصائي طب عيون عام.

. أخصائي طب الأسنان (للنساء/ عدد 5 وظائف).

. أخصائي تمريض (للنساء/ عدد 15 وظيفة).

. ممرضة عامة- عيادات خارجية (عدد 12 وظيفة).

. ممرضة عامة- طوارئ (عدد 3 وظائف).

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. ممرضة عامة- عناية مركزة (عدد 8 وظائف).

. مدبر المنزل (عدد 16 وظيفة).

. أخصائي التوليد وأمراض النساء (عدد وظيفتين).

. أخصائي مسجل الأنف والأذن والحنجرة.

. أخصائي العلاج الطبيعي (للنساء/ عدد وظيفتين).

. صيدلي.

. أخصائي طب وجراحة العيون.

. مترجمة (عدد وظيفتين).

. أخصائي المسالك البولية.

. رئيس التمريض- وحدة العناية المركزة (للنساء).

. رئيس التمريض- الطوارئ (للنساء).

. فني لحام.

. فني ميكانيكي (عدد وظيفتين).

. فني ضغط عالي.

. فني كهربائي (عدد وظيفتين).

. فني إحصاء.

. أخصائي إحصاء.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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