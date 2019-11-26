وظائف إدارية شاغرة لدى بلدية الليث

2019-11-26

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت بلدية محافظة الليث، التابعة لأمانة محافظة جدة، وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، عن توفر وظائف شاغرة للرجال، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مهندس مدني مساعد (المرتبة السابعة).

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– باحث عمليات موارد بشرية (المرتبة السادسة).

وأوضحت البلدية، أن التقديم متاح خلال الفترة من تاريخ 4 ربيع الآخر 1441هـ إلى تاريخ 8 ربيع الآخر 1441هـ، داعية الراغبين من المواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة في التقدم عليها وذلك من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية من خلال الرابط التالي: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)