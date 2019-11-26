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2019-11-26 #وظائف طبية ببرنامج الخدمات الصحية في ينبع متابعات الخليج 365 - ينبع أعلنت الهيئة الملكية بينبع عن رغبتها استقطاب الكوادر السعودية الواعدة للانضمام إلى فريق عملها بمدينة ينبع الصناعية في برنامج الخدمات الصحية ، وفق التفاصيل التالية : المجالات : طبية

طبية مساعدة المتطلبات : أن لا يقل التقدير عن (جيد)

معادة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

الشروط الموضحة قرين كل وظيفة Advertisements – المميزات : رواتب مجزية

برنامج امتلاك المساكن ( رجال / نساء) دورات تدريبية تأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها

تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية – للتقديم والمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا) شارك الخبر







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