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2019-11-26 #وظائف لدى الشركة الخليجية للتأمين التعاوني متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بمحافظة جدة عن توفر وظائف إدارية. وأوضحت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر

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