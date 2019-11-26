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2019-11-26 وظائف بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مركز الملك عبدالله المالي في الرياض عن توفر وظائف بمسمى “حراس أمن”. Advertisements الشروط :

– سعودي الجنسية

– لغة إنجليزية المميزات :

الراتب : 5700 ريال بعد خصم التأمينات

أيام العمل : 5 أيام + 1 راحة

تأمين طبي

توظيف فوري ترسل السيرة الذاتية على : 0533033386 شارك الخبر







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