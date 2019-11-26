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وظائف بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض

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2019-11-26

وظائف بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز الملك عبدالله المالي في الرياض عن توفر وظائف بمسمى “حراس أمن”.

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الشروط :
– سعودي الجنسية
– لغة إنجليزية

المميزات :
الراتب : 5700 ريال بعد خصم التأمينات
أيام العمل : 5 أيام + 1 راحة
تأمين طبي
توظيف فوري

ترسل السيرة الذاتية على : 0533033386

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