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2019-11-26 #وظائف لدى شركة IBM في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت شركة IBM في الرياض عن توفر وظائف بمسمى “مهندس برمجيات”، موضحة أنه يشترط الحصول على المؤهل المناسب والخبرة اللازمة للتقديم على الوظائف. وأضافت الشركة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر

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