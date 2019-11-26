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2019-11-26 #وظائف لدى جمعية البر الخيرية بالزلفي متابعات الخليج 365 - الزلفي أعلنت جمعية البر الخيرية بالزلفي عن توفر وظائف بمسمى “باحث اجتماعي”. الشروط :

– سعودي الجنسية

– بكالوريوس في خدمة اجتماعية أو علم نفس

– يجيد البحث الميداني والمكتبي

– يفضل لديه الخبرة

– التفرغ للوظيفة Advertisements ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر







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