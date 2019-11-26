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2019-11-26 #وظائف تعليمية للنساء في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت إحدى المدارس في الرياض عن توفر وظائف تعليمية للنساء بمسمى “معلمة كيمياء”. الشروط : Advertisements سعودية الجنسية المميزات :

راتب 4000 ريال ترسل السيرة الذاتية على :

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