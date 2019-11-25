29 #وظيفة شاغرة بمستشفى قوى الأمن بالدمام

2019-11-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس برمجيات.

– مبرمج أول.

– مسؤول قاعدة البيانات.

– محلل نظم.

– استشاري مختبر.

– استشاري جراحة الأطفال.

– طبيب نائب جراحة الفم والوجه والفكين.

– استشاري الطب الباطني.

– طبيب نائب طب جراحة العيون.

– طبيب نائب/ نائب أول الجراحة العامة.

– استشاري جراحة عامة.

– ممرض ثانٍ.

– مدرب تمريض.

– مدير التمريض.

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– ممرض مناوب.

– استشاري أنف وأذن وحنجرة.

– استشاري طب وجراحة العيون.

– استشاري عظام.

– طبيب نائب أول طب الأطفال.

– طبيب نائب طب الأطفال.

– استشاري طب الأطفال.

– طبيب نائب/ نائب أول طب طوارئ.

– طبيب نائب/ نائب أول الأشعة التشخيصية.

– طبيب نائب/ نائب أول العناية المركزة.

– استشاري تخدير.

– طبيب نائب/ نائب أول التخدير.

– طبيب نائب/ نائب أول أمراض نساء وولادة.

– استشاري نساء وولادة.

– طبيب مقيم نساء وولادة.

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يناير 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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