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2019-11-25 #وظائف إدارية شاغرة لدى تطوير التعليم متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض. وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – أخصائي تقنية المعلومات. – سكرتير. – أخصائي قانوني. Advertisements – أخصائي المشتريات والعقود. – أخصائي الموارد البشرية. – أخصائي استراتيجي. – مستشار قانوني. – محلل. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا). شارك الخبر







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