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#وظائف شاغرة في جامعة المؤسس
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف “معيد” في قسم القانون الخاص، تخصص (الأنظمة)، طلاب عدد (2) طالبات عدد (2)، للعام الدراسي 1440/1441هـ، وذلك حسب الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلًا على الدرجة الجامعية في التخصص المذكور أعلاه من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.
– ألا يقل تقدير المتقدم/ المتقدمة في البكالوريوس عن جيد جدًا.
– أن يكون المتقدم/ المتقدمة حسن السيرة والسلوك.
– ألا يتجاوز عمر المتقدم/ المتقدمة عن (30) سنة.
– أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلًا على درجة التوفل، أو IELTS.
– أن يكون حاصلًا على درجة القدرات الجامعيين.
– ألا يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.
وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكالة الكلية للدراسات العليا بكلية الحقوق، بمبنى رقم (73) غرفة رقم (21) العنوان البريدي ص.ب 80479 جدة (21589)، أو على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وذلك خلال الدوام الرسمي اعتبارًا من تاريخ 1/ 4/ 1441هـ وحتى 29/ 4/ 1441هــ.
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