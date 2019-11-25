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2019-11-25 #وظائف بعدة تخصصات في مستشفى بجدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلن أحد المستشفيات بمحافظة جدة، اليوم الاثنين، توفر وظائف بعدة تخصصات على النحو التالي: – محاسب

– أمين مستودع (خبرة في المستشفيات)

– معقب سعودي (خبرة في مراجعة الدوائر الحكومية ووزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية) تحميل نموذج الطلبات:

من هنا Advertisements إرسال السيرة الذاتية على الايميل:

[email protected] أو التواصل على الرقم :

920012342 تحويلة 1044 جوال الاتصال خلال أوقات الدوام الرسمي من 9ص-6م :

0566292395 الموقع في جدة حي المحمدية شارع الأمير سلطان أمام آية مول و ساكو

بالقرب من 6962 حسين المالكي، حي المحمدية، جدة 23625 2200 الموقع على جوجل : (من هنا). شارك الخبر







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