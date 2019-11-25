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2019-11-25 #وظائف للنساء بمؤسسة الحرف الجميل التجارية متابعات الخليج 365 - الدمام Advertisements أعلنت مؤسسة الحرف الجميل التجارية، اليوم الاثنين، في الدمام عن توفر وظائف للنساء بمسمى “محاسبات”. وأضافت مؤسسة الحرف الجميل أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر







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