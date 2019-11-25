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2019-11-25 #وظائف إدارية في شركة الاتصالات السعودية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف إدارية للعمل في الرياض. وأوضحت الاتصالات السعودية، أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم من خلال الرابط التالي (من هنا). شارك الخبر







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