شكرا لقرائتكم #وظائف لدى فرع بنك الإمارات دبي الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-25 #وظائف لدى فرع بنك الإمارات دبي الوطني متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن فرع بنك الإمارات دبي الوطني من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى (أخصائي موارد بشرية) ، للعمل في مدينة ( الرياض ) ، وفق التفاصيل التالية : – وظائف ( أخصائي موارد بشرية‎) – الرياض ( 6 وظائف ) – للرجال والنساء – المتطلبات :

الوظائف للرجال والنساء

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال لا يشترط توفر خبرة Advertisements نوع الدوام : دوام كامل اللغة الإنجليزية :متقدم فترة العمل : صباحية . – وصف التدريب : تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء. للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف لدى فرع بنك الإمارات دبي الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.