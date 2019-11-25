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2019-11-25 تفاصيل المسابقة الوظيفية بجامعة الملك خالد متابعات الخليج 365 - الرياض وأوضح جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب عن طرح المسابقة الوظيفية (وظائف عقود صندوق الطلاب)، وسيتم فتح باب التقديم على المسابقة اعتباراً من يوم الأحد 27 / 03 / 1441هـ الموافق 24 / 11 / 2019م وحتى يوم الخميس 01 / 04 / 1441هـ الموافق 28 / 11 / 2019م. Advertisements وللاطلاع على قائمة الوظائف وشروط المسابقة (اضغط هنا)​ وللدخول على بوابة التقديم (اضغط هنا). – علماً أن بوابة التقديم ستكون متاحة اعتباراً من تاريخ 27 / 03 / 1441هـ. شارك الخبر







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