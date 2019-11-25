15 #وظيفة للجنسين بالمستشفى السعودي الألماني

2019-11-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المستشفى السعودي الألماني (فرع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية) بجدة من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ، عن توفر ( 15 ) وظيفة شاغرة بمسمى (ممرض متخصص) للرجال والنساء، وفق التالي :

الشروط :

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سعودي / سعودية الجنسية .

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تمريض

بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة .

نوع الدوام : دوام كامل

الوصف الوظيفي :

تخطيط الرعاية الطبية والتمريضية المتخصصة وتقديمها للمرضى الذين يعانون من الإصابات والأمراض والاضطرابات، ومساعدة الأطباء، وتثقيف المرضى، وتقديم المشورة والدعم الوجداني.

المهام الوظيفية :

تثقيف المرضى : تخطيط برامج التثقيف الصحي، وأنشطة تعزيز الصحة وتثقيف أطقم التمريض في البيئات السريرية والمجتمعية، والمشاركة فيها. تقييم الاحتياجات : تقييم احتياجات المرضى وتخطيط الرعاية التمريضية، وتنسيق العلاج المتخصص مع الأطباء الممارسين حسب الحاجة. إجراء التشخيص : تشخيص طبيعة الإصابات والأمراض والاضطرابات وأسبابها استناداً إلى الفحوصات ونتائج الاختبارات. تقديم العلاج : تقديم الأدوية والعلاجات الموصوفة، وضمان جودة الأدوية والأغذية والمواد الطبية.

– التفاصيل والتقديم من خلال الرابط ( هنا ) .

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