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15 #وظيفة للجنسين بالمستشفى السعودي الألماني
بمسمى ممرض متخصص
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المستشفى السعودي الألماني (فرع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية) بجدة من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ، عن توفر ( 15 ) وظيفة شاغرة بمسمى (ممرض متخصص) للرجال والنساء، وفق التالي :
الشروط :
سعودي / سعودية الجنسية .
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / تمريض
بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنة .
نوع الدوام : دوام كامل
الوصف الوظيفي :
تخطيط الرعاية الطبية والتمريضية المتخصصة وتقديمها للمرضى الذين يعانون من الإصابات والأمراض والاضطرابات، ومساعدة الأطباء، وتثقيف المرضى، وتقديم المشورة والدعم الوجداني.
المهام الوظيفية :
تثقيف المرضى : تخطيط برامج التثقيف الصحي، وأنشطة تعزيز الصحة وتثقيف أطقم التمريض في البيئات السريرية والمجتمعية، والمشاركة فيها. تقييم الاحتياجات : تقييم احتياجات المرضى وتخطيط الرعاية التمريضية، وتنسيق العلاج المتخصص مع الأطباء الممارسين حسب الحاجة. إجراء التشخيص : تشخيص طبيعة الإصابات والأمراض والاضطرابات وأسبابها استناداً إلى الفحوصات ونتائج الاختبارات. تقديم العلاج : تقديم الأدوية والعلاجات الموصوفة، وضمان جودة الأدوية والأغذية والمواد الطبية.
– التفاصيل والتقديم من خلال الرابط ( هنا ) .
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