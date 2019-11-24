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#وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة الأحساء.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد إداري ثالث.
– مساعد إداري ثانٍ.
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 27 ربيع الأول 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 ربيع الأول 1441هـ.
وأفادت الجامعة أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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