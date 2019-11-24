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#وظائف صحية شاغرة بمستشفى دله
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة مستشفى دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مستشفى دله في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني تمريض: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
– صيدلي (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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