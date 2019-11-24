وظائف شاغرة بهيئة الأرصاد ..هنا التفاصيل

2019-11-24

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توفر عدد (4) وظائف شاغرة للرجال، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، على مسمى “متنبئ ظواهر جوية”، وذلك للعمل في المدن التالية: “جدة، وجازان، والظهران، والعلا”.

وبينت الهيئة، أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– الوظائف المعلن عنها للمرتبة (السابعة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.

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– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ اليوم الأحد الموافق 27 ربيع الأول 1441هـ، وينتهي يوم الخميس الموافق 1 ربيع الثاني 1441هـ عند الساعة 11 مساء، وذلك عبر الدخول على منظومة جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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