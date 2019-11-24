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#وظائف قيادية شاغرة بالمجلس الصحي السعودي
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرز المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم الجودة: درجة الماجستير في تخصص إدارة الجودة الشاملة.
– مدير مكتب إدارة المشاريع: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة المشاريع، الإدارة).
وأوضح المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2019م.
وأشار المجلس إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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