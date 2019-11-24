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2019-11-24 وظائف لدى مصرف الراجحي في ثلاث مناطق متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مصرف الراجحي عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدن ( المنطقة الوسطى – المنطقة الغربية – المنطقة الشرقية ). Advertisements واشترط مصرف الراجحي، توفر المؤهل المطلوب بالإضافة للخبرة حسب شروط كل وظيفة ، وذلك وفق التالي : المسمى الوظيفي : – التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الضغط على مسمى الوظيفة أعلاه. شارك الخبر







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