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2019-11-24 #وظائف للجنسين في مستشفى دله متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مستشفى دله عن توفر وظائف شاغرة للجنسين، في عدد من التخصصات، لحديثي التخرج وكذلك لذوي الخبرة، للعمل بمدينة الرياض وفق المسميات التالية: صيدلاني، Pharmacist منسق مركز الاتصال، Call Center Coordinator مراجع داخلي، INTERNAL AUDITOR Advertisements ضابط الأمن، SAFETY OFFICER مسؤول أمن سكرتيرة طبية، Medical Secretary العلاج الطبيعي، Physiotherapist موظف السجلات الطبية، MEDICAL RECORDS OFFICER – للمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ) . شارك الخبر







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