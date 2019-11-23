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2019-11-23 #وظائف نسائية في شركة مطاعم عالمية متابعات الخليج 365 - الخبر أعلنت شركة مطاعم عالمية في الخبر، عن توفر وظائف للنساء على النحو التالي: – مقدمة طعام – موظفة استقبال – كاشيرة Advertisements – مدير مطعم – خدمة عملاء (إنجليزي جيد) الشروط :

سعودية الجنسية المميزات :

راتب 4500 – 65000 ريال

8 ساعات عمل

5 أيام عمل في الأسبوع للتقديم يوم غدٍ الأحد الموافق 24-11-2019م في طاقات الدمام حي العزيزية – طريق الخليج بجانب اكسترا مقابل سنتر بوينت (الموقع من هنا). شارك الخبر







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