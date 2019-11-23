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2019-11-23 #وظائف تعليمية للنساء في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت إحدى المدارس الأهلية في النسيم الشرقي بحي الصفوة في الرياض عن توفر وظائف تعليمية للنساء بمسمى “معلمة لغة عربية”. Advertisements الشروط :

سعودية الجنسية

تخصص لغة عربية

يفضل خبرة التقديم يتم من خلال إرسال السيرة الذاتية على : 05055660964 شارك الخبر







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