وظائف شاغرة للجنسين بشركة التعاونية

2019-11-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “أخصائي الأحداث والتسويق”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو العلاقات العامة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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