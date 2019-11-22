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2019-11-22 #وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة معادن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة رأس الخير الصناعية. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس أول- ميكانيكي. . فني- كهرباء. Advertisements . فني أول- مكافحة الحرائق. . مشغل أول- تشغيل الغاز. . مشرف- الصيانة. وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2019م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) شارك الخبر







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