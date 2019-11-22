وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة الفرجاني ماركت للمؤهلات المتوسطة برواتب مجزية

في متابعة مستمرة على مصر فايف لأحدث الوظائف اليومية والأسبوعية، نتابع اليوم عرض جديد وظائف شركة الفرجاني ماركت، حيث تطلب مئات الوظائف في مختلف التخصصات للمؤهلات المتوسطة والعليا من كاشير ومدخلين بيانات وسائقين وعمال ومنسقين ممرات وبائعين، برواتب مجزية ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي: – وظائف الفرجاني ماركت للمؤهلات المتوسطة: – مطلوب عدد 70 كاشير من الجنسين مؤهل عالي ومتوسط، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، ويفضل ساكني القاهرة و الجيزة، براتب 2250 جنية. مطلوب عدد 20 مدخل بيانات مؤهل عالي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 10 سائق رخصة أولى وثانية، السن لا يزيد عن 50 سنة، براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 30 عامل مخازن، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 30 منسق ممرات، ويشترط مؤهلات متوسطة، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب يبدأ من 2200 جنية. مطلوب عدد 20 بائع، يشترط مؤهلات متوسطة، وان لا يزيد السن عن 30 سنة، براتب يبدأ من 2200 جنية. اقرأ أيضا:- ولمن يرغب يرجى تقديم الطلبات بالعنوان التالي: الفرجاني ماركت 40 شارع نصوح – الزيتون، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01222777251 – 01100781116

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