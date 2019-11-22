وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2019-11-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثاني- التكامل (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

. أخصائي- حماية البيانات والنسخ الاحتياطي (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، علوم الحاسب الآلي).

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. مشرف- التحليلات (الجبيل): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الأجهزة، أو هندسة الإلكترونيات).

. مشرف أول- تفتيش الصيانة الكهربائية والإصلاح (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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