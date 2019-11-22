وظائف شاغرة : برواتب مرتفعة| بنك CIB يعلن عن وظائف شاغرة للخريجين

أعلن بنك CIB عبر موقعه عن وظائف للخريجين برواتب مغرية، فيما تنطبق عليهم الشروط واليكم الوظائف وشروطه القبول فيها. Talent Acquisition Coordinator بالقريه الذكية المؤهلات والشروط في هذه الوظيفة ببنك CIB علي المتقدم للوظيفة أن يكون متقنا للغه الانجليزيه والعربيه

أن يكون عنده خبره في هذا المجال

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الكليه التجاره أو ما يعادلها

أن يكون لديه خبره في التواصل Direct Sales Agent للعمل للمبتدئين في بنك CIB شروط التقدم لهذه الوظيفه أن يجيد اللغة العربية والإنجليزية جبدا.

أن يكون حاصل على بكالوريوس في اداره الاعمال أو كليه التجاره

خبره متوسطة في هذه الوظيفة

أن يكون متقنا للعمل علي الحاسب الالي

أن يكون لديه مهارات في التواصل والبيع والاتصال. Payroll Relationship Manager للعمل بالمهندسين Advertisements شروط الأزمة للتقديم في هذه الوظيفة ببنك CIB اتقان اللغه العربيه والإنجليزية.

الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة أو كليه اداره الاعمال أو ما يعادلها.

أن يكون لدي المتقدم لهذه الوظيفة مهارات اتخاذ القرارات.

أن يكون لدي المتقدم إتقان واحده في التعامل مع الحاسب الالي Telesales Agent للعمل بالمبتديان شروط ومؤهلات القبول في هذه الوظيفة أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة فى بنك CIB يتمتع بالخبرة.

اتقان اللغه الانجليزية و العربية.

المتقدم لهذه الوظيفة لابد أن يكون حاصل علي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو كليه التجاره.

اتقان مهارات البيع والاتصال.

أن يكون المتقدم لديه الخبرة في التعامل مع جهاز الكمبيوتر. Contact Center Operations Agent للعمل بالقرية الذكية الشروط للتقديم في هذه الوظيفة اتقان اللغة العربية والإنجليزية للمتقدمين لهذه الوظيفة.

اتقان التعامل مع الحاسب الالي.

اتقان مهارات الاتصال.

أن يكون المتقدمين لهذه الوظيفة الحصول علي درجة البكالوريوس في كليه إدارة الأعمال أو المحاسبة أو التجاره أو ما يعادلها. وعلي من تتوفر فيهم الشروط لهذه الوظائف الذهاب للموقع الالكتروني الخاص ببنك CIB والتقديم لهذه الوظائف.

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