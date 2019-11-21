غرفة الرياض تطرح 526 #وظيفة للجنسين

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (526) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة الغذاء اليومي (مايسترو بيتزا).

– شركة ترند مينا.

– شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة.

– أكاديمية فيلوتي للتدريب.

– شركة شاورمر للأغذية.

– شركة سنابل السلام.

– شركة أسواق التميمي.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير مبيعات.

. عضو فريق.

. خبير أول جرافيك تصميم.

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. محاسب.

. منسق أسعار.

. مصفف بضائع.

. محضر قهوة.

. حارس أمن.

. موظفة استقبال.

. أخصائية مبيعات.

. مشرفات معارض.

. مساعدات تجميل وشعر.

. بائعة.

. خبيرة أول جرافيك تصميم.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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