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غرفة الرياض تطرح 526 #وظيفة للجنسين
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (526) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– شركة الغذاء اليومي (مايسترو بيتزا).
– شركة ترند مينا.
– شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة.
– أكاديمية فيلوتي للتدريب.
– شركة شاورمر للأغذية.
– شركة سنابل السلام.
– شركة أسواق التميمي.
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير مبيعات.
. عضو فريق.
. خبير أول جرافيك تصميم.
. محاسب.
. منسق أسعار.
. مصفف بضائع.
. محضر قهوة.
. حارس أمن.
. موظفة استقبال.
. أخصائية مبيعات.
. مشرفات معارض.
. مساعدات تجميل وشعر.
. بائعة.
. خبيرة أول جرافيك تصميم.
وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019م؛ وتستمر لمدة 4 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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