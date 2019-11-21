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#وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية.
وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير علاقات الشركات الكبرى (المنطقة الوسطى): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).
– مسؤول التسويق (المنطقة الوسطى): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو المبيعات، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.
– مدير علاقات الشركات الكبرى (المنطقة الشرقية): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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