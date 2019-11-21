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#وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي ثاني الموارد البشرية – الموظفين: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
. مهندس ثاني نظم: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات).
. أخصائي أول العقود والمناقصات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، إدارة المواد، إدارة الأعمال، الإدارة الصحية).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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