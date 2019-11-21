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#وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مطور رقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، البرمجة)، أو ما يعادلها.
– مدير التسويق التجاري (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).
– رئيس الاستدامة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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