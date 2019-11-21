10 #وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى STC

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تصميم البنية التحتية.

– كبير مهندسي البنية التحتية.

– مهندس أول تصميم البنية التحتية.

– مصمم أول حلول تقنية المعلومات والاتصالات.

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– مدير المحفظة الثابتة.

– مدير قسم تسعير المنتج والربحية.

– مشرف قانوني (عدد وظيفتين).

– مشرف المشتريات.

– مدير خدمات السلامة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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