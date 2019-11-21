60 #وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

2019-11-21

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومدينة الأمير سلطان الطبية، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة”.

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. نجار.

. عامل صيانة.

. دهان.

. بناء.

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. مهندس كهرباء.

. فني اضطرابات نوم- قسم اضطرابات النوم عند الأطفال.

. طبيب- الحوادث والطوارئ.

. عمال نظافة (عدد 52 وظيفة).

. أخصائي أول عناية مركزة.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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