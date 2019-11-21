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#وظائف شاغرة بمستشفى الهيئة الملكية بينبع
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، ولا يشترط وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية بينبع.
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تمريض: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
– فني قسطرة القلب: الشهادة الجامعية المتوسطة في تخصص قسطرة القلب.
وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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