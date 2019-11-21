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2019-11-21 هنا أسماء المرشحين لـ #وظائف إمارة الشمالية الإعلان لا يعني القبول النهائي متابعات الخليج 365 - الشمالية أعلنت إمارة منطقة الحدود الشمالية اليوم الخميس عن أسماء المرشحين والمرشحات للمفاضلة والمقابلات الشخصية. Advertisements وأكدت إمارة الشمالية في تغريدة لها عبر “تويتر” أن الإعلان لا يعني القبول النهائي. وقالت إمارة الشمالية إنه تم تحديد فترة المطابقة والمقابلات الشخصية اعتباراً من 4 / 4 / 1441 وحتى 21 / 4 / 1441 والتي يعد حضورها واجتيازها شرطاً أساسياً للترشيح للوظائف المعلنة. ويمكن الاطلاع على الأسماء والتفاصيل عبر الرابط هنا شارك الخبر







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