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#وظائف قيادية بـ جامعة حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف قيادية على المرتبة الثانية عشرة، عن طريق نقل الخدمات أو النقل بالترقية.
وأضافت جامعة حفر الباطن، في بيان لها، أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).
وأضافت أن التقديم على الوظائف يبدأ يوم الأحد 27/ 3/ 1441هـ حتى نهاية يوم الخميس تاريخ 1/ 4/ 1441هـ من هنا
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