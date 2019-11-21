وظائف قيادية بـ جامعة حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن عن توفر وظائف قيادية على المرتبة الثانية عشرة، عن طريق نقل الخدمات أو النقل بالترقية.

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وأضافت جامعة حفر الباطن، في بيان لها، أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف من خلال الرابط التالي ( هنا ).

وأضافت أن التقديم على الوظائف يبدأ يوم الأحد 27/ 3/ 1441هـ حتى نهاية يوم الخميس تاريخ 1/ 4/ 1441هـ من هنا