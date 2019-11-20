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#وظائف إدارية شاغرة بشركة ياسرف
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– ممثل خدمات الموارد البشرية (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– محلل أول التخطيط والبرامج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 20 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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