وظائف شاغرة بمصرف الراجحي

2019-11-20

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في المدن التالية: “الرياض، ومكة المكرمة، وجدة”.

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير العلاقات الخاصة (الرياض).

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– مدير العلاقات الخاصة (مكة المكرمة).

– مدير العلاقات الخاصة (جدة).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2019م.

وأفادت إدارة المصرف أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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